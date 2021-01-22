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​"الزراعة" تصدر تقريرًا بأنشطة معهد بحوث أمراض النباتات في ديسمبر 2020

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​"الزراعة" تصدر تقريرًا بأنشطة معهد بحوث أمراض النباتات في ديسمبر 2020 ​"الزراعة" تصدر تقريرًا بأنشطة معهد بحوث أمراض النباتات في ديسمبر 2020

مصراوي Masrawy

10:30 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول نشاطه خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد إنه تم خلال شهر ديسمبر الماضي المرور على محافظات المنيا، أسيوط، البحيرة، القليوبية، المنوفية، وكفرالشيخ، للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الخضر، حيث تم توعية المزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الأمراض لكل محصول.

ولفت إلى أنه تم أيضًا المرور على محافظات الإسماعيلية والبحيرة وبني سويف والقليوبية للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الفاكهة.

وأوضح مدير المعهد، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه تم رصد الحالة المرضية لمحصول بنجر السكر بكفرالشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية وبني سويف للوقوف على أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة.

واشار إلى أنه فيما يتعلق بالنشاط الإنتاجي والخدمي للمعهد خلال ديسمبر الماضي، تم فحص 390 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، فضلًا عن فحص 63 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة.

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