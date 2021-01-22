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رطوبة وأملاح.. "الآثار" تكشف أسباب نشع المياه بجدران قصر البارون (صور)

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رطوبة وأملاح.. "الآثار" تكشف أسباب نشع المياه بجدران قصر البارون (صور) رطوبة وأملاح.. "الآثار" تكشف أسباب نشع المياه بجدران قصر البارون (صور)

مصراوي Masrawy

10:17 م الجمعة 22 يناير 2021

(مصراوي):

أصدرت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، توضيحًا للصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر آثارًا لنشع المياه بأسفل حوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى قصر البارون.

وأكد العميد المهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، أن حوائط قصر البارون سليمة وآمنة تمامًا والزيارة مستمرة به دون توقف، وأن ما يظهر أسفل الأسوار عبارة عن بعض الرطوبة والأملاح نتيجة قرب هذه الأسوار من الحديقة التي كانت تروى بالغمر في فترات سابقة.

وأشار سمير في البيان إلى أنه أثناء مشروع ترميم القصر، تم تغيير نظام الري المستخدم بالحديقة واستبداله بنظام الري بالتنقيط، كما تم إبعاد المسطحات المزروعة بمسافات آمنة للمحافظة على القيمة الفنية للعناصر الموجودة بالأسوار حتى تمام جفاف التربة ومادة البناء.

وأضاف أنه بسبب تشبع الطبقات الأرضية بالمياه ظهرت بعض الأملاح أسفل الأسوار القريبة من الحديقة ويتم معالجتها أولًا بأول تباعًا حتى انقطاع ظهورها بالطرق الفنية الملائمة.

وأشار مساعد الوزير إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور ظهور الأملاح، ويعمل حاليًا فريق العمل من أطقم المهندسين التابعين للوزارة وشركة المقاولون العرب على أعمال إزالة الأملاح وتهوية الحوائط.

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