خطير وقاتل.. أستاذ بمركز سموم الإسكندرية يحذر من "حب الملوك" المستخدم في التخسيس

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الإسكندرية– محمد عامر:

حذرت مها غانم أستاذ السموم الإكلينكية بمركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، المواطنين من خطورة نبات حب الملوك، والذي يستخدمه البعض في التخسيس، واصفًا إياه بأنه شديد السمية ويمثل خطورة بالغة على الإنسان.

وقال مركز الإسكندرية للسموم في بيان له اليوم، إن نبات "حب الملوك" يستخدمه البعض من أجل التخسيس، وعلاج عدد من الأمراض منها آلام القولون والإمساك، وتنظيف الأمعاء من البكتيريا الضارة، علاوة على علاج التشنجات، وآلام البطن رغم أن له أضرارًا كبيرة وجسيمة على الإنسان، واصفًا إياه بأنه أقصر طريق للموت.

وأشار المركز، إلى أن النبات يسبب كوارث صحية كبيرة من بينها القيء المستمر والإسهال والشعور بالغثيان والدوار وضيق بالصدر، وأن كل تلك الأعراض تأتي بشكل أشد من المعتاد.

وأوضح المركز، أن حب الملوك من عائلة الفربيونيات، وتعتبر بذوره شديدة السمية، وهي في الأساس عبارة عن عشبة طبية تنمو على شكل شجيرة صغيرة وتنتشر بشكل كبير في الصين، وبعض البلدان الآسيوية، ويجري تجفيفها وطحنها إلى بودر.