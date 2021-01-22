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الإذاعة الإسرائيلية تكشف عن محادثات غير علنية بين وزيري خارجية قطر وإسرائيل

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الإذاعة الإسرائيلية تكشف عن محادثات غير علنية بين وزيري خارجية قطر وإسرائيل الإذاعة الإسرائيلية تكشف عن محادثات غير علنية بين وزيري خارجية قطر وإسرائيل

مصراوي Masrawy

10:08 م الجمعة 22 يناير 2021

وكالات:
كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن محادثات عدة بعيدة عن وسائل الإعلام أجراها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، وذلك بحسب ما ذكرته " اليوم".
ونقلت "كان" عن مصدر لم يحدد هويته، أمس الخميس، أن آل ثاني وأشكينازي أجريا محادثات عدة مرات في ظل التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة، موضحة أن الجولة الأخيرة عقدت قبل شهر وبعدها وافقت الدوحة على تحويل 30 مليون دولار إلى غزة شهريا لمنع التصعيد.
وأشار مصدر "كان" إلى أن هذه المحادثات جزء من نهج تتبعه إسرائيل من أجل تعزيز علاقاتها مع قطر، على الرغم من أن الإمارة لم تتخذ خطوات علنية في هذا الاتجاه.
ولفت التقرير مع ذلك إلى أن قطر استضافت في الماضي مسؤولين إسرائيليين كبار في اجتماعات عقدت في البلاد، من بينهم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، يوسي كوهين، وأعضاء بارزون آخرون في أجهزة الأمن.
كما بينت "كان" أن المحادثات بين وزيري خارجية قطر وإسرائيل جرت في ظل الانتخابات الأمريكية، فيما تعتبر العلاقات جيدة بين الدوحة وطهران، وقد تكون هذه الاتصالات مؤثرة في ضوء نية إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، العودة إلى الاتفاق النووي والمفاوضات مع الإيرانيين.
وتأتي هذه التطورات تزامنا مع دعوة آل ثاني لدول الخليج العربية الأخرى إلى إجراء محادثات مع إيران، في خطوة تم اتخاذها بعد المصالحة التي أنهت قطيعة دبلوماسية استمرت منذ أكثر من 3 سنوات بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

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