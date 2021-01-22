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الكويت: حالة وفاة وإصابة 533 جديدة بكورونا

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الكويت: حالة وفاة وإصابة 533 جديدة بكورونا الكويت: حالة وفاة وإصابة 533 جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

09:55 م الجمعة 22 يناير 2021

الكويت - ( د ب أ ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 160367.
وقالت الوزارة إنها سجلت حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى 952 حالة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن جميع الحالات السابقة المصابة بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".
وأشار إلى أن عدد الحالات في العناية المركزة 48 حالة تتلقى الرعاية الصحية .
وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 480 حالة شفاء ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 153307 حالة.

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