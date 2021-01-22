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الصحة العالمية متفائلة بإطلاق برنامج تقاسم اللقاحات في فبراير المقبل

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الصحة العالمية متفائلة بإطلاق برنامج تقاسم اللقاحات في فبراير المقبل الصحة العالمية متفائلة بإطلاق برنامج تقاسم اللقاحات في فبراير المقبل

مصراوي Masrawy

09:51 م الجمعة 22 يناير 2021

جنيف - (د ب أ):

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة، إن المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة لتقاسم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل عادل بين الدول الغنية والفقيرة يمكن أن تبدأ أخيراً في شباط/ فبراير المقبل ، مع أولى عمليات التسليم للدول النامية.

وأعلن جيبريسوس أن ما يسمى بمبادرة كوفاكس قد أبرمت اتفاقا مسبقا لشراء ما يصل إلى 40 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق مع كوفاكس على توريد 150 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا للربع الأول من عام 2021.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي عقده في جنيف "معا، تعني هذه التصريحات أن كوفاكس يمكن أن تبدأ في تسليم الجرعات في فبراير".

وإلى جانب منظمة الصحة العالمية، يلعب صندوق التطعيم الخاص والعام للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) دوراً رئيسياً في مشروع كوفاكس.

غير أن تيدروس أضاف أن اتفاقات الإمداد لم تبرم بعد لمنتج فايزر/بيونتيك وأن منظمة الصحة العالمية لم تمنح بعد موافقتها العلمية على لقاح استرازينيكا قبل بدء شحنات كوفاكس.

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