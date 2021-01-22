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أول تعليق من مدير قصر البارون على صور تشققات الجدران

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أول تعليق من مدير قصر البارون على صور تشققات الجدران أول تعليق من مدير قصر البارون على صور تشققات الجدران

مصراوي Masrawy

10:05 م الجمعة 22 يناير 2021

(مصراوي):

قالت الدكتورة بسمة سليم، مدير قصر البارون، إن المكتب الإعلامي لوزارة السياحة والآثار، هو المنوط به الرد على الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر تصدعات وتسرب مياه على جدران القصر.

وأضافت سليم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الموضوع فني يحتاج متخصصين للرد عليه، حتى لا يتحدث أي شخص بشكل غير علمي أو يثير جدلًا في غير محله".

وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا صورًا تظهر تسرب مياه على جدران القصر، الذي تم افتتاحه شهر يونيو الماضي، وتكلف 175 مليون جنيه وفق البيانات الرسمية لوزارة السياحة والآثار.

ويذكر أن قصر البارون شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، في عام 1911 على طراز مستوحى من العمارة الهندية، وصممه بشكل تدخل من خلاله الشمس إلى جميع حجراته وطرقاته ليظل من أفخم القصور الموجودة في .

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