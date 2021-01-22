​نقيب المحامين يدعو لتشكيل "الهيئة القضائية" للإشراف على الانتخابات

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

دعا نقيب المحامين رجائي عطية، إلى تشكيل هيئة المحامين القضائية. مضيفًا عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "أدعو لتشكيل الهيئة من محامين حياديين لتتولى انتخاباتنا".

وأصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، بيانًا بشأن اجتماعها الأربعاء، تضمن 5 بنود بينها ما قررته اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي.

وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات تمثلت في:

أولًا: الوقوف على كافة الإجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات في مواعيدها، وتبين للجنة أن جميع الإجراءات تسير وفق البرنامج المعد لها، وتم الانتهاء من كافة ما يخص إتمام الانتخابات في مواعيدها.

ثانيًا: قررت اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي:

1- بالنسبة للنقابات التي تضم جزئية واحدة حتى سبع جزئيات، يتم اختبار سبعة أعضاء دون التقيد بأي جزئية.

2- بالنسبة للنقابات التي تضم أكثر من سبع جزئيات يتم اختيار العدد المطلوب وفقاً لعدد الجزئيات الأكثر من سبعة حسب عدد الجزئيات لكل نقابة.

3- سوف يتم وضع صندوق بكل لجنة للموافقة من عدمه على الميزانيات لكل نقابة فرعية.

4- في حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر تعلن اللجنة فوز الأقدم قيداً.

5- الفائز بالتزكية يظل اسمه بورقة إبداء الرأي لكي تعلن اللجنة القضائية فوزه وحتى لو حصل على صوته فقط.

ثالثًا: أكدت اللجنة ضرورة الإشراف القضائي على عملية التصويت وإبداء الرأي والفرز وإعلان النتائج.

رابعًا: التزمت اللجنة بضرورة إجراء الانتخابات في الأماكن المحددة وفقًا لقانون المحاماة وهي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، مقارات النقابات الفرعية.

خامسًا: راجعت اللجنة عدد اللجان بالمرحلتين الأولى والثانية وتبين أن أكثر من 80% من اللجان داخل غرف المحامين بالمحاكم.