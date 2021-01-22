تفجير 3 آبار جوفية لري 400 فدان لأعضاء نقابة الزراعيين في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس صلاح خليفة، نقيب الزراعيين في الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تفجير 3 آبار جوفية في غضون شهر من الآن بمركز الخارجة، لاستصلاح وزراعة 400 فدان لأعضاء النقابة.

أوضح صلاح، في تصريح لمصراوي، أن النقابة ستوزع 2 فدان، لـ200 عضو من أعضاء النقابة الذين سددوا مقدم سعر قطعة الأرض التي جرى تخصيصها في قرية الشركة 8 شمالي مدينة الخارجة، وجرى حاليا إتاحة الفرصة للراغبين من أعضاء النقابة الجادين في زيادة مساحة الأرض أكبر من 2 فدان.

وأكد خليفة، أن النقابة تسعى جاهدة لتنمية موارد النقابة، وتوفير الخدمات المختلفة للأعضاء، مشيرا إلى أنه جرى عقد الجمعية العمومية العادية، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وجرى مناقشة جدول أعمال النقابة، والذي تناول عدة ملفات هامة، حيث جرى مناقشة مشروع إنشاء عدد من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية بسور النقابة بمدينة الخارجة.