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مفقود حي العمرة بمكة "الحربي" خرج منذ 5 أيام.. ولم يعد

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مفقود حي العمرة بمكة "الحربي" خرج منذ 5 أيام.. ولم يعد مفقود حي العمرة بمكة "الحربي" خرج منذ 5 أيام.. ولم يعد
يعاني اعتلالات نفسية.. وذووه أبلغوا الشرطة

مفقود حي العمرة بمكة

ناشدت أسرة المواطن، خليل بن أحمد الحربي؛ المفقود منذ خمسة أيام، البحث عنه، بعد أن تغيّب وخرج من منزل أسرته بحي العمرة بمكة المكرمة، ولم يعد حتى الآن.

وقال ذووه، في مناشدة تلقتها "سبق"، إن مفقودهم "خليل"، البالغ من العمر 47 عاماً، غادر منزل أسرته بحي العمرة، يوم الاثنين الماضي، ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.

وأضافوا: بعد البحث عنه؛ وجدنا سيارته مركونة بجوار حوش في بئر الغنم بالقرب من منزل أحد إخوانه، فيما يسكن المفقود في الحي المقابل لمسجد التنعيم.

وأشاروا إلى أنهم بحثوا عن مفقودهم في كل مكان من مستشفيات ونحوها، دون جدوى، لافتين إلى أن المفقود يُعاني اعتلالات نفسية، مؤكدين أنهم أبلغوا شرطة التنعيم منذ فقده، فيما لا يزال البحث عنه متواصلاً.

وطالبوا مَن يجده أو يعثر عليه بالتواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقميين التاليين:

( 0555539577 ) أو ( 0544467709 )المفقود خليل بن أحمد الحربي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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