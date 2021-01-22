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صور.. قنصل عام فرنسا تزور فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة

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صور.. قنصل عام فرنسا تزور فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة صور.. قنصل عام فرنسا تزور فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة

مصراوي Masrawy

01:59 م الجمعة 22 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

زارت جانينا إيريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية والوفد المرافق لها، اليوم، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.

واصطحب الدكتور مصطفى حسين، مستشار رئيس الأكاديمية للتعليم وشئون الطلاب، القنصل الفرنسي في جولة تفقدية بكليات الذكاء الاصطناعي وطب الأسنان والصيدلة.

واستمعت "إيريرا" لمحاضرة علمية قدمها الدكتور علي فهمي، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، عن أهمية الذكاء الاصطناعي واهتمام الأكاديمية بتقديم كل ما هو جديد وحديث عن هذا العلم للطلاب.

وأشادت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدة أن الأكاديمية العربية صرح علمي كبير يطبق أحدث المعايير وأعلى جودة تعليمية.

وأضافت أن التقدم الذي تحرزه الأكاديمية على الصعيد العلمي بين الجامعات جاء عن طريق عمل مستمر وشاق سيساهم في إخراج العديد من الكوادر البشرية الناجحة.

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