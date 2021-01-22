وزير القوى العاملة يوجه بتفعيل مبادرة "حياة كريمة" للعمالة الغير منتظمة بالعاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد مسعد :

كلف محمد سعفان،وزير القوي العاملة، بتفعيل مبادرة حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التى يعملون عليها تمهيدا لعمل منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينها .

وقال سعفان، في بيان له، الجمعة، إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعيا وتأمينا، مشيرا إلى أنه سبق البدء بتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف وزير القوي العاملة، أنه أسفر عن حصر ما يقرب من 25 ألفا، وذلك من قبل فريق عمل من وزارتى القوى العاملة والداخلية "مصلحة الأحوال المدنية"، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة، وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، وتسجيل مهنة العامل ببطاقة الرقم القومي.

ولفت سعفان، إلى حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالي.

وفي ذات السياق أوضح مصطفي مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقزام بالوزارة مصطفى عيادة، أنه تم بدء حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في شركتي أوراسكوم وجاما التي يعمل بها نحو 8993 عاملا، مشيرا إلي أنه تم في بداية الحصر إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 750 عاملا ، وسيتم استئناف الحصر التسجيل بعد غد الأحد، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة .