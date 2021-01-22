أخبار عاجلة

هيئة صحية أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا إلى ٥١٤ ألفًا بحلول ٢٠ فبراير -
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري -
حدث في 8 ساعات| بشرى من التموين لذوي الاحتياجات الخاصة.. و3 أيام تقلبات جوية -
"عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة" -
طبيب متهم بالتحرش بالرجال.. النيابة تواجه بالأدلة ويرد باضطرابه جنسيا -
ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم -
"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي -
"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب" -
"البيئة" تنجز 4 سدود جديدة في الرياض بتكلفة 25.7 مليون ريال -
"البيئة" و"الأوقاف" يطرحان 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لعدم تحرير محضر سرقة تيار.. خطوات ضبط لمبة التلاعب بالعداد الديجيتال والكودي

Print
لعدم تحرير محضر سرقة تيار.. خطوات ضبط لمبة التلاعب بالعداد الديجيتال والكودي لعدم تحرير محضر سرقة تيار.. خطوات ضبط لمبة التلاعب بالعداد الديجيتال والكودي

مصراوي Masrawy

01:11 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب - محمد صلاح:
يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر "التلاعب" بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع .

وحرصا من "مصراوى"توضيح الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة وغرامات مالية ضخمة، نستعرض فيما يلي أسباب إضاءة لمبة التلاعب و الخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها:

أولا ـ أسباب إضاءة لمبة التلاعب:

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

ثانيا ـ الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

ـــ كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع:

ـ إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.

ـ شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.

ـ الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.

ـ يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه لمراكز الشحن.

ــ تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع:

ـ زيادة الأحمال عن المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار.

ـ التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن للغرامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى المصرية سيغير وجه الريف

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى المصرية سيغير وجه الريف

شبكة عيون الإخبارية