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بالصور.. تعرَّف على السيارة "الوحش" التي استقلها الرئيس الأمريكي بايدن ولماذا تحمل رقم 46؟

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مزوّدة بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية ونوافذ ضدّ للرصاص وأبواب مدرّعة وإطارات غير قابلة للثقب

بالصور.. تعرَّف على السيارة

نشرت وسائل الاعلام الأمريكية، السيارة التي استقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ وهي تحمل لوحات معدنية عليها الرقم 46، في إشارة إلى أنه أصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

السيارة التي استقلها "بايدن" في رحلته الأولى كرئيس ليست جديدة؛ بل تمّ إنتاجها وتسليمها للخدمة السرية في البيت الأبيض عام 2018.

وكانت شركة جنرال موتورز قد بدأت بتسليم سيارة كاديلاك "بيست" أو "الوحش" جديدة، إلى الخدمة السرية الأمريكية، التي تستند إلى الجيل السابق لكنها مجهزة بأحدث تقنيات الأمان، بما في ذلك الحماية من العبوات الناسفة والأسلحة الكيماوية.

ولم تكشف الخدمة السرية رسمياً عن عدد المركبات الموجودة في مجموعتها، ولم تستجب لطلب من "فوكس نيوز" عمّا إذا كانت السيارة التي ركبها الرئيس جو بايدن؛ يوم تنصيبه، قد استخدمها ؛ سابقاً، أو ما إذا كان تم إنشاؤها حديثاً.

سيارة "الوحش" التي تسلّمتها الخدمة السرية في 2018 مزوّدة بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، إضافة إلى نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرّعة وإطارات غير قابلة للثقب، ومضادة أيضاً للهجمات الكيماوية.

و"الوحش"، مدجّجة بأسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز، فضلاً عن مضخة للأكسجين للحالات الطارئة، ومزوّدة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها، ونظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب.

بالصور.. تعرَّف على السيارة

بالصور.. تعرَّف على السيارة

بالصور.. تعرَّف على السيارة

الرئيس الأمريكي جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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