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جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ خالية تمامًا من الإصابات بفيروس كورونا، وأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تناقص مستمر ليس بجنوب سيناء فقط ولكن على مستوى مصر.

وأوضح المحافظ أن مناخ مدينة شرم الشيخ المعتدل جعلها مقصدًا سياحيًا آمنًا من فيروس كورونا، خاصة أنها تعد مشتى سياحيًا.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء بوفد إعلامي أوكراني بإحدى المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ، في إطار اللقاءات المستمرة لجميع الوفود السياحية والاعلامية لتنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة.

وحرص المحافظ خلال اللقاء على تقديم الشكر لدولة أوكرانيا حكومةً وشعبًا، لدعمها للسياحة في شرم الشيخ، وحب الأوكراني لهذه المدينة ومقاصدها السياحية.

واستعرض المحافظ للوفد جميع المقاصد والمقومات السياحية بمدينة شرم الشيخ، ودعاهم لزيارة المتحف، و كاتدرائية السمائيين، ومسجد الصحابة، مناطق الغوص والاستمتاع بالمقومات السياحية بالمدينة، وأيضًا زيارة مدينة دهب، وسانت كاترين لما يمتلكان من مقومات سياحية فريدة.

وطالب المحافظ الوفد بنقل الصورة الحضارية الرائعة لمدينة شرم الشيخ والمدن السياحية الأخرى للشعب الأوكراني، متمنيًا زيادة أعداد الوفود الأوكرانية لشرم الشيخ .

وأشار المحافظ في تصريح له اليوم الجمعة، إلى أن إحدى شركات السياحة الكبرى تستضيف الوفد الإعلامي الأوكراني لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ بغرض زيارة المقاصد السياحية ونقلها إلى السائحين الأوكران، لتنشيط السياحة الواردة لزيادة الوفود السياحية.