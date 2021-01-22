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في ١٠ محافظات.. ضبط ٢٣ سائقا يتعاطون المخدرات في حملات على الطرق

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في ١٠ محافظات.. ضبط ٢٣ سائقا يتعاطون المخدرات في حملات على الطرق في ١٠ محافظات.. ضبط ٢٣ سائقا يتعاطون المخدرات في حملات على الطرق

مصراوي Masrawy

12:55 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات الجيزة – المنوفية – الدقهلية - الغربية – الشرقية - بورسعيد- الإسماعيلية – الفيوم – الأقصر - أسوان عن فحص 506 حالة بين السائقين .. وتبين إيجابية 23 حالة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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