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قمر صناعي للاستشعار عن بعد.. قصة مشروع بحثي بين جامعة بنها ووكالة الفضاء

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قمر صناعي للاستشعار عن بعد.. قصة مشروع بحثي بين جامعة بنها ووكالة الفضاء قمر صناعي للاستشعار عن بعد.. قصة مشروع بحثي بين جامعة بنها ووكالة الفضاء

مصراوي Masrawy

12:53 م الجمعة 22 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أنه في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية، جرى توقيع اتفاق تنفيذي بين الجانبين للتعاون البحثي لبناء قمر صناعي من نوعية "كيوب سات" للاستشعار عن بعد بتمويل قدره 6 ملايين جنيه.

وأشار "الجيزاوي" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أن القمر الصناعي الجاري تنفيذه يأتي في إطار تنفيذ برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال.

من جانبه قال الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، إن الاتفاق يتضمن تصميم وتصنيع واختبار قمر صناعى مكعب بقياس 10× 10 × 10 سم3 عن طريق تحليل المهمة للقمر، واستنتاج مواصفات النظم الفرعية والبرمجيات، وتصميم النظم الفرعية والبرمجيات واختبارها بالإضافة إلى تجميع مكونات القمر والبرمجيات واختبار وظائف القمر وتقييم أدائه الوظيفي.

كان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق وقع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي بروتوكول تعاون بين الجامعة والوكالة.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات العلمية والمادية من مراكز بحثية ومعامل وورش وكوادر بشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدى الطرفين.

كما يهدف أيضًا إلى التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، وتدريب الطلاب بكليات الهندسة في المعامل المتخصصة الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية.

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