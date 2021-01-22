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كورونا في العالم.. الإصابات تتخطى 97 مليون والوفيات 2.09 مليون

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كورونا في العالم.. الإصابات تتخطى 97 مليون والوفيات 2.09 مليون كورونا في العالم.. الإصابات تتخطى 97 مليون والوفيات 2.09 مليون

مصراوي Masrawy

01:12 م الجمعة 22 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ):
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 97 مليونا و560 ألفا و180 حالة، حتى الساعة 8 و57 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه مليون و92 ألفا و501 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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