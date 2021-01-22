إسرائيل تسجل رقما قياسيا بتطعيم 224 ألفا ضد كورونا في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

تل أبيب - (د ب أ):

ذكر وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين في تغريدة، اليوم الجمعة، أن إسرائيل قامت بتطعيم 224 ألفا شخص ضد كوفيد-19 في يوم واحد.

ويرفع هذا العدد الذي يشير إلى أمس الخميس، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح إلى 4ر2 مليون بينما تلقى 850 ألف شخص جرعتي اللقاح.

بدأت إسرائيل حملة التطعيم في 19 يناير وأحرزت تقدما بوتيرة لا مثيل لها. وبالمقارنة، أعطت ألمانيا –وهي دولة يبلغ تعداد سكانها تسع اضعاف ذلك في إسرائيل- الجرعة الأولى لـ3ر1 مليون شخص ولم يتلق سوى 78 ألفا الجرعتين الضرورتين للتحصين الكامل.

وتشهد إسرائيل موجة إصابات ثالثة فيما ينتهي الإغلاق القائم في نهاية يناير.

وغير مسموح للأشخاص بالابتعاد أكثر من كيلومتر عن منازلهم.

وجرى تسجيل 7099 إصابة جديدة اليوم الجمعة.