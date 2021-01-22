أخبار عاجلة

هيئة صحية أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا إلى ٥١٤ ألفًا بحلول ٢٠ فبراير -
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري -
حدث في 8 ساعات| بشرى من التموين لذوي الاحتياجات الخاصة.. و3 أيام تقلبات جوية -
"عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة" -
طبيب متهم بالتحرش بالرجال.. النيابة تواجه بالأدلة ويرد باضطرابه جنسيا -
ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم -
"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي -
"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب" -
"البيئة" تنجز 4 سدود جديدة في الرياض بتكلفة 25.7 مليون ريال -
"البيئة" و"الأوقاف" يطرحان 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسرائيل تسجل رقما قياسيا بتطعيم 224 ألفا ضد كورونا في يوم واحد

Print
إسرائيل تسجل رقما قياسيا بتطعيم 224 ألفا ضد كورونا في يوم واحد إسرائيل تسجل رقما قياسيا بتطعيم 224 ألفا ضد كورونا في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:52 م الجمعة 22 يناير 2021

تل أبيب - (د ب أ):
ذكر وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين في تغريدة، اليوم الجمعة، أن إسرائيل قامت بتطعيم 224 ألفا شخص ضد كوفيد-19 في يوم واحد.
ويرفع هذا العدد الذي يشير إلى أمس الخميس، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح إلى 4ر2 مليون بينما تلقى 850 ألف شخص جرعتي اللقاح.
بدأت إسرائيل حملة التطعيم في 19 يناير وأحرزت تقدما بوتيرة لا مثيل لها. وبالمقارنة، أعطت ألمانيا –وهي دولة يبلغ تعداد سكانها تسع اضعاف ذلك في إسرائيل- الجرعة الأولى لـ3ر1 مليون شخص ولم يتلق سوى 78 ألفا الجرعتين الضرورتين للتحصين الكامل.
وتشهد إسرائيل موجة إصابات ثالثة فيما ينتهي الإغلاق القائم في نهاية يناير.
وغير مسموح للأشخاص بالابتعاد أكثر من كيلومتر عن منازلهم.
وجرى تسجيل 7099 إصابة جديدة اليوم الجمعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى المصرية سيغير وجه الريف

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى المصرية سيغير وجه الريف

شبكة عيون الإخبارية