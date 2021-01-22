أخبار عاجلة

هيئة صحية أمريكية تتوقع ارتفاع وفيات كورونا إلى ٥١٤ ألفًا بحلول ٢٠ فبراير -
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري -
حدث في 8 ساعات| بشرى من التموين لذوي الاحتياجات الخاصة.. و3 أيام تقلبات جوية -
"عملية مش سهلة وعايزة قلوب عفية".. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بأغنية "أمر خدمة" -
طبيب متهم بالتحرش بالرجال.. النيابة تواجه بالأدلة ويرد باضطرابه جنسيا -
ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم -
"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي -
"بلينكن" يتعهد بطمأنة المجتمع الدولي بعد هزات "ترامب" -
"البيئة" تنجز 4 سدود جديدة في الرياض بتكلفة 25.7 مليون ريال -
"البيئة" و"الأوقاف" يطرحان 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المعجب" يزور دوائر النيابة في الليث والقنفذة والجموم

Print
"المعجب" يزور دوائر النيابة في الليث والقنفذة والجموم "المعجب" يزور دوائر النيابة في الليث والقنفذة والجموم
افتتح دائرة خليص.. واستمع لشرح عن مؤشرات الأداء

قام النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ يومَي الأربعاء والخميس، بزيارات تفقدية إلى دوائر النيابة العامة في محافظات الليث والقنفذة والجموم، وافتتح مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة خليص في منطقة مكة المكرّمة.

واستمع النائب العام، في زياراته، لشرح مفصّل عن إستراتيجية سير الأعمال ومؤشرات الأداء في الدوائر النيابية، واطلع على آلية خدمة المستفيدين والمراجعين، كما التقى عدداً من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم.

ووجّه "المعجب"؛ باتخاذ ما يلزم حيالها، والتقى موظفي النيابة في الدوائر وأثنى على الجهود المبذولة، وحثّهم على تجويد العمل وإتقانه وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وأشاد بالدعم اللامحدود الذي تحظى به النيابة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين

مليون ريال لكل شوط.."سباقات الخيل" يعتمد 36 جواداً لكأس خادم الحرمين

"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم

"السديري": نجاح مبادرة أمير الرياض "تعلم من منزلك" في دعم التعليم

ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم

ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم

"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي

"مستقبل الاستثمار" يناقش النهضة الاقتصادية وانتعاش الاقتصاد العالمي

شبكة عيون الإخبارية