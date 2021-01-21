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جامعة الطائف تقرر خفض الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير بنسبة ٣٠%

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جامعة الطائف تقرر خفض الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير بنسبة ٣٠% جامعة الطائف تقرر خفض الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير بنسبة ٣٠%
تقديرًا للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وتماشيًا مع توجيهات القيادة

جامعة الطائف تقرر خفض الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير بنسبة ٣٠%

وجّه رئيس ‎جامعة الطائف الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، بتخفيض الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير خلال الفصل الدراسي الجاري بنسبة ٣٠ في المائة، وذلك تقديرًا للظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا (COVID-19)، وبناءً على ما رفعته اللجنة الإشرافية العُليا على برامج الدراسات العُليا.

وتفصيلاً، قال عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي: "إن هذا التوجيه من رئيس الجامعة، يأتي في ظل هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا، وتماشيًا مع ما قدمته القيادة الحكيمة في التعامل مع آثارها وتبعاتها على مختلف القطاعات وفئات المجتمع، ودعمًا لأبنائنا الطلاب بالإسهام في تخفيف الأعباء المالية، وتمكينهم من الاستمرار في مسيرتهم الدراسية على أكمل وجه".

وأكد الدكتور "المالكي" أن هذه المبادرة تأتي مكملة لما قدمته جامعة الطائف من دعم تقني وأكاديمي لطلاب الدراسات العليا منذ بداية الجائحة، حيث قدمت الجامعة عملاً مميزًا في تقديم المحاضرات من بعد، وقدمت أيضًا عددًا من الدورات التخصصية مجانًا.جامعة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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