الصحة العالمية: تطعيم 40 مليون بلقاحات كورونا في 50 دولة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تطعيم 40 مليون شخص بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، في 50 دولة حول العالم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وأوضحت أن تحالف "كوفاكس" سيوفر اللقاح لـ 20% من سكان أفريقيا بنهاية العام.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تدرس طلبات تسجيل 14 لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، بما فيها "سبوتنيك في" و"أبي فاك كورونا" الروسيان.

وأشارت المنظمة في وثيقة تكشف عن مراحل إجراء عملية اعتماد اللقاحات، إلى أن لقاح "سبوتنيك في"، المطور من قبل مركز "غاماليا" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، قد مر ثلاث مراحل من أصل خمس.

أضافت أن "أبي فاك كورونا" الذي تم تطويره في مركز "فيكتور" التابع للهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، فأمامه أربع مراحل قبل أن تتمكن المنظمة من اعتماده.

وفي موجز صحفي في جنيف، قالت المتحدثة باسم "الصحة العالمية" مارغريت هاريس، أن النظر في إمكانية إدراج اللقاحين الروسيين على قائمة الأدوية المعتمدة للاستخدام العاجل سيتم وفقا لإجراءات محددة تشمل من بين المعايير الأخرى تقييم مدى فاعلية ومأمونية اللقاح وكذلك إمكانيات إنتاجه، ولن ينطق خبراء المنظمة كلمتهم الأخيرة بشأن إدراج هذا اللقاح أو ذلك في القائمة إلا بعد اكتمال المعلومات المطلوبة.