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بايدن: نهدف لإيصال 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال 100 يوم

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بايدن: نهدف لإيصال 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال 100 يوم بايدن: نهدف لإيصال 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال 100 يوم

مصراوي Masrawy

10:44 م الخميس 21 يناير 2021

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تهدف إلى إيصال 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، خلال أول 100 يوم من رئاسته الولايات المتحدة.

وأوضح في كلمة متلفزة اليوم الخميس، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام أمريكية، أن تطعيم جميع الشعب الأمريكي، أمر يتطلب عدة شهور.

وأعلن بايدن، أنه وقع عددًا من الأوامر التنفيذية لمواجهة تفشي المستجد. وأوضح أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة إجباريا لمدة 99 يوما.

وأضاف أنه سيتم حجر جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة لمدة 15 يوما، في إطار الحد من تفشي الفيروس في جميع الولايات.

وتابع أنه تم "إنشاء مجموعة العمل المخصصة لمواجهة فيروس كورونا".

وحول إعادة فتح المدارس مرة أخرى في عموم الولايات، أكد بايدن في خطابه، أنه سيتم فتح المدارس ولكن وفق إجراءات تراعي السلامة العامة للطلاب والعاملين في مجال التدريس.

وأشار إلى أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لتسريع إنتاج كل ما هو مطلوب لزيادة عمليات فحص كورونا لجميع القاطنين بالولايات المتحدة.

وأكد بايدن أن إدارته "ستطلب المزيد من الأموال من الكونجرس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا".

وأشار إلى أن الإدارة السابقة بقيادة دونالد ، فشلت في التصدي لانتشار الجائحة التي أصابت جميع دول العالم.

وأدى الرئيس بايدن، اليمين الدستورية أمس، رئيسا رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية، ونائبته كامالا هاريس.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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