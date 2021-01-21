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برلمانية لوزير الشباب: فين كؤوس إفريقيا اللي اتسرقت من اتحاد الكرة؟

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برلمانية لوزير الشباب: فين كؤوس إفريقيا اللي اتسرقت من اتحاد الكرة؟ برلمانية لوزير الشباب: فين كؤوس إفريقيا اللي اتسرقت من اتحاد الكرة؟

مصراوي Masrawy

10:43 م الخميس 21 يناير 2021

مصراوي

وجهت سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، سؤالا لوزير الشباب والرياضة، قائلة: فين كؤوس إفريقيا اللى اتسرقت من مقر اتحاد الكورة، ليه مرجعتش لغاية دلوقتى، ولو فيه جديد في هذا الأمر ياريت توضحلنا؟.

جاء ذلك في كلمتها تعقيبا على بيان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان، الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وفي سياق مختلف دعت النائبة لكشف خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن تطوير مراكز الشباب، مشيرة إلى أن آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف وجود 4374 مركز شباب، إلا أن برنامج تحدث فقط عن تطوير 490 ملعب خماسى بمختلف محافظات ، قائلة: "احنا طورنا ملاعب كرة قدم فى 11% من مراكز الشباب في مصر فقط، هل دى نسبة مرضية ؟".

ورفضت النائبة تراجع دور الفتيات في مراكز الشباب، وتحديدا في الأقاليم والصعيد، بسبب عدم وجود أنشطة مناسبة لهم، وعدم وجود بيئة مناسبة أو خصوصية، مشيرة إلى أن نسبة من يمارسن أنشطة رياضية من العضوات 5% فقط على مستوى مصر، مطالبة بأن يكون هناك خطة واضحة لتصحيح تلك الأوضاع.

وأكدت سحر طلعت، أن هناك إنجازات في عدد من الألعاب، إلا أن هناك إخفاق في ألعاب جماهيرية كبيرة، مثل كرة الطائرة، وغيرها من الألعاب الفردية.

وتابعت: "احنا لم ننجح في التأهل لأولمبياد طوكيو، وخدنا المركز الرابع في كأس إفريقيا، وفِي كرة السلة فشلنا أيضا في التأهل للأولمبياد"، قائلة: طبعا غير فضيحة إيقاف نشاط رفع الأثقال في مصر لمدة سنتين من الاتحاد الدولى بسبب ثبوت تعاطى 7 لاعبين مصريين للمنشطات.

كما رفضت النائبة، قرار تشكيل لجنة لتسيير أعمال للاتحاد برئاسة رئيس إتحاد رفع الاثقال، على الرغم من إحالته للنيابة.

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