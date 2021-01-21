الهلال ينفرد بالصدارة .. الاتحاد والأهلي يستعيدان التوازن.. النصر يواصل عودته القوية

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"سبق" تقرأ حصاد الجولة 14 من دوري المحترفين

حضرت الإثارة والندية في منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث أضفت الكثير من التشويق والمتعة على مبارياتها وهو ما نتج عنه مجموعة من النتائج المثيرة والأرقام المميزة وهو ما أسهم في إشعال المنافسة على الصدارة أو في وسط جدول الترتيب.

قراءة في النتائج

انفرد الهلال في الصدارة عقب فوزه على التعاون بثنائية نظيفة نجح من خلالها حامل اللقب من توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه فريق الشباب إلى (3) نقاط نتيجة فشل الأخير بتحقيق النقاط الثلاث حيث اكتفى بالتعادل (1-1) من أمام ضيفه الفيصلي الذي مازال يعاني وليس ببعيد عن مركز الهبوط على اعتبار أنه لم يعرف طعم الفوز في الجولات الـ6 الأخيرة إذ يقبع بالمركز الثاني عشر.

ونجح الأهلي بالعودة لسكة الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولات الثلاث الماضية وذلك من بوابة نظيره أبها بعد أن تغلب عليه بثلاثية بيضاء عززت من حظوظه بالمنافسة على اللقب، وواصل النصر عودته القوية بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي وهذه المرة على حساب ضيفه الوحدة (3-1)، وتمكن الاتحاد من استعادة توازنه بتحقيق الفوز على متذيل جدول الترتيب العين (2-1) ارتقى من خلاله للمركز الرابع وبفارق نقطتين عن الشباب والأهلي (الثاني والثالث).

وحقق الاتفاق ريمونتادا بعدما قلب تأخره بثنائية في الدقائق الأخيرة للفوز مستحق على مضيفه الرائد (3-2) ليواصل الأخير العزوف عن لغة الفوز للجولة التاسعة على التوالي، وفرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على مواجهة القادسية والفتح، فيما نجح ضمك بالهروب من قاع الترتيب بعد فوزه على ضيفه الباطن بثنائية ليبقى الأخير في المركز الثالث عشر.

أرقام الجولة

شهدت هذه الجولة إقامة 8 مباريات، كان الفوز في 4 مباريات لأصحاب الأرض، مقابل انتصارين للضيوف، وانتهت مباراتان بالتعادل.

وشهدت تسجيل 23 هدفًا، منها 4 ركلات جزاء مسجلة، بمعدل جيد وصل إلى 2.88 هدف في المباراة، فيما عجز التعاون والباطن وأبها عن التسجيل في هذه الجولة.

وأشهر قضاة الجولة 43 بطاقة ملونة منها اثنتان حمراوان كانتا من نصيب لاعب الباطن حسن رغفاوي ولاعب ضمك إبراهيم النخلي، وسجلت مباراة النصر والوحدة الأكثر حضورًا للبطاقات الصفراء بواقع 10 بطاقات.

أرقام الأندية

- نجح النصر بالتسجيل في آخر 19 مباراة على أرضه في دوري المحترفين السعودي (مجموع 43 هدفًا، معدل 2.2/ مباراة) معادلاً الرقم القياسي للفريق بتسجيله في 19 مباراة على التوالي على أرضه في المنافسة الذي حققه بين إبريل 2013 – أكتوبر 2014 (مجموع 50 هدفًا، معدل 2.6/ مباراة).

- النصر يصل للفوز رقم 12 على نظيره الوحدة في لقاءات الفريقين بدوري المحترفين الـ17 فيما فاز الوحدة في 3 مناسبات وحضر التعادل مرتين.

- خسر التعاون من أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي (15) مرة أكثر مما خسره أمام أي فريق آخر في المنافسة من أصل 20 لقاء جمع بينهما.

- ضمك يكسب أول لقاء يجمعه مع فريق الباطن في دوري المحترفين ليفشل الأخير في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات خاضها بالدوري.

- الاتحاد الفريق الوحيد هذا الموسم الذي لا تهتز شباكه بالشوط الأول في 14 جولة على التوالي.

- الأهلي يحقق فوزه الثالث على أبها في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين الـ5 فيما حضر التعادل مرة وفاز أبها بمثله.

- في 21 المباراة جمعت بين الشباب والفيصلي تعادل أمس هو السابع بينهما مقابل 10 فوز للشباب و4 للفيصلي.

- تعادل الفتح والقادسية في هذه الجولة هو الرابع في 15 مباراة جمعتهما كانت حصيلتها 8 فوز للفتح و 3 للقادسية.

- الاتفاق يحقق فوزه العاشر في دوري المحترفين على الرائد من 21 مباراة التقيا فيها سابقًا في حين حضر التعادل في 6 مناسبات وفاز الرائد 5 مرات.

- بـ8 مباريات الهلال أكثر الفرق محافظة على نظافة شباكه بعد مرور 14 جولة من دورينا يليه التعاون في 6 مباريات والأهلي في 5.

- بعد مرور 14جولة الشباب والاتفاق الأقوى هجومًا في دورينا بـ23 هدفًا يليهم أندية الهلال والأهلي والنصر والفتح بـ22 هدفًا لكل منهم.

- دفاع الهلال الأقوى في دورينا حيث استقبلت شباكه 8 أهداف في 14 جولة يليه التعاون 9 أهداف والاتحاد 12 هدفًا.

أرقام اللاعبين

- عمر السومة الهداف التاريخي في دوري المحترفين يصل إلى الهدف رقم 130 بفضل الثنائية التي سجلها بمرمى أبها.

- هدف المحترف المغربي جلال الداودي في مرمى الاتفاق يعد الهدف الأول للرائد من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم.

- عبدالله الحمدان لاعب الشباب في صدارة قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد مضي 14 جولة من دورينا بصناعة 7 أهداف يليه يوسف الجبلي لاعب الباطن بـ6 وسعد بقير بـ5 أهداف.

- بـ 6 كلين شيت كاسيو أنجوس حارس التعاون أكثر من حافظ على نظافة شباكه بعد مضي 14 جولة من دورينا.

- بات الأرجنتيني لوسيانو فيتو اللاعب رقم 8 الذي يسجل لفريقه الهلال هدفًا على الأقل في 14 جولة خاضها الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

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