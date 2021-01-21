فرض الكمامة إجباري وحجر صحي.. بايدن يوقع أوامر تنفيذية لمواجهة كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه وقع عددًا من الأوامر التنفيذية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في كلمة متلفزة، نقلته وسائل إعلام أمريكية، أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة إجباريا لمدة 90 يوما.

وأضاف أنه سيتم حجر جميع المسافرين إلى الولايات المتحدة لمدة 15 يوما، في إطار الحد من تفشي الفيروس في جميع الولايات.

وتابع أنه تم "إنشاء مجموعة العمل المخصصة لمواجهة فيروس كورونا".

وحول إعادة فتح المدارس مرة أخرى في عموم الولايات، أكد بايدن في خطابه، أنه سيتم فتح المدارس ولكن وفق إجراءات تراعي السلامة العامة للطلاب والعاملين في مجال التدريس.

وأشار إلى أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لتسريع إنتاج كل ما هو مطلوب لزيادة عمليات فحص كورونا لجميع القاطنين بالولايات المتحدة.

وأكد بايدن أن إدارته "ستطلب المزيد من الأموال من الكونجرس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا".

وأشار إلى أن الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب، فشلت في التصدي لانتشار الجائحة التي أصابت جميع دول العالم.

وأدى الرئيس بايدن، اليمين الدستورية أمس، رئيسا رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية، ونائبته كامالا هاريس.