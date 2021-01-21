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مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

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مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصراوي Masrawy

10:38 م الخميس 21 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الخميس، سقطت عليها بواقي مواد تكسير وبناء من الطابق الحادي عشر، أثناء خروجها من منزلها المجاور للعقار الذى كانت تتم فيه عملية البناء، ما أصابها بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.
جرى نقل الفتاة لمستشفى بنها الجامعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها، وصرحت النيابة العامة بمركز بنها بدفن جثة المتوفاة وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، من مستشفى بنها الجامعي بوصول الطالبة "روان محمد عامر"، 18 عامًا جثة هامدة، إثر إصابتها بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة أودى بحياتها.

جرى إخطار العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والعقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، وتبين أن الطالبة وقع على رأسها مواد تكسير وبناء كان يحملها ونش الطابق الحادي عشر بعقار، بمنطقة الفلل ببنها، وأثناء خروجها من مسكنها الموازى للعقار سقطت عليها مواد البناء أودت بحياتها.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 475 إداري مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.

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