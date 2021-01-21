أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

في خطوات.. تعرف على المستندات المطلوبة لتركيب عداد كودي للمباني المخالفة

Print
في خطوات.. تعرف على المستندات المطلوبة لتركيب عداد كودي للمباني المخالفة في خطوات.. تعرف على المستندات المطلوبة لتركيب عداد كودي للمباني المخالفة

مصراوي Masrawy

10:18 م الخميس 21 يناير 2021


كتب- محمد صلاح:
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدد من الشروط يجب اتباعها لتقديم المستندات المطلوبة لتحويل الممارسات لعدادات كودية.

ويستعرض مصراوي المستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودي" من خلال تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للمناطق العشوائية والمخالفة.

وفيما يلى المستندات المطلوبة:

1-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).

2-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3-إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

4-تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الانترنت.


شروط تركيب العداد الكودى:

1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

2-وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية .

4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

7-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية