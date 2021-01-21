أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حزب المؤتمر يطالب بمحاسبة المتسببين فى وصول "الحديد والصلب" لسيناريو التصفية

Print
حزب المؤتمر يطالب بمحاسبة المتسببين فى وصول "الحديد والصلب" لسيناريو التصفية حزب المؤتمر يطالب بمحاسبة المتسببين فى وصول "الحديد والصلب" لسيناريو التصفية

مصراوي Masrawy

10:11 م الخميس 21 يناير 2021

مصراوي

طالب المهندس حسام لبن نائب رئيس حزب المؤتمر، بمحاسبة المتسببين فى انهيار مصنع حلوان للحديد والصلب، والذى صدر قرار جمعية عمومية بتصفيته، نتيجة تدهور وضعه المالى وتحقيق خسائر متراكمة بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي.

وأكد لبن فى تصريحات له، الخميس، إنه من الصعوبة استمرار كيان اقتصادى بهذا الوضع المالى المتدهور، ولكن هذا التدهور لم يكن وليد اللحظة، وإنما نتيجة لسوء الإدارة وعدم تحديث الآلات على مدار سنوات طويلة، وهو ما تسبب فى تراجع الإنتاج إلى 10 % فقط من الطاقة الإنتاجية للمصنع.

ودعا لبن وزارة قطاع الأعمال، للإفصاح عن سياستها للتعامل مع الشركات الخاسرة، حيث أن هناك تخوفات من العاملين من تكرار سيناريو التصفية الذى شهدته 3 شركات فى عهد الوزير الحالى، وهو ما يتطلب إدارة حكيمة للملف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية