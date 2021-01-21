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الإعدام للشاب المتهم بخطف فتاة والاعتداء عليها جنسيًا في الشرقية

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الإعدام للشاب المتهم بخطف فتاة والاعتداء عليها جنسيًا في الشرقية الإعدام للشاب المتهم بخطف فتاة والاعتداء عليها جنسيًا في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:10 م الخميس 21 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، شابًا، بالإعدام شنقًا؛ لاتهامه في القضية رقم 25481 جنايات الزقازيق لسنة 2020، بخطف فتاة واغتصابها وتصويرها عارية بمساعدة اثنين من أصدقائه.

وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على المتهمين الثاني والثالث لدور فبراير المقبل.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة "أ.م.د" فتاة في العشرينيات من عمرها، يتهمون فيه كلًا من: "رامي.ج. أ" 27 عامًا، و"أحمد.أ.ع.أ" 19 عامًا، و"أحمد.ع.ع"، مُقيمين بقرية "بني شبل" بالزقازيق، بخطف نجلتهم واغتصابها تحت التهديد.

وتبين أن المتهم الأول استدرج المجني عليها لإحدى المناطق الزراعية، واغتصبها وصورها عارية بمعاونة صديقيه، وهددها بنشر الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حال الإبلاغ عنهم، فيما جرى ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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