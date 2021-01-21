"اتهام بالخيانة".. تفاصيل مقتل شقيقين حرقًا في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار يحي السقعان، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحام العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقيه عمدًا بإشعاله النيران فيهما بمسكنهم الكائن بقرية إيطو التابعة لمركز دسوق.

التفاصيل بدأت عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "محمد.م.ف"، 33 عامًا، وشقيقه "أيمن"، 40 عامًا، و"نعيمة."، 42 عامًا، إلى المستشفى مصابون بحروق شديدة، بإدعاء حريق شقة.

تبين من التقرير الطبي الخاص بالأول إصابته بحرق من الدرجة الثالثة بالوجه، والذراعين، والصدر، والساقين بنسبة حوالي 72%، ويستدعى علاجه تحويله إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، وأثناء تجهيز الحالة للتحويل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، والتنفس، وجرى عمل إنعاش قلبي، ورئوي دون استجابة.

كما تبين من التقرير الطبي للمصاب الثاني إصابته بحرق كامل بالوجه، والرقبة، والصدر، والبطن، والساقين، والأطراف العليا، والسفلية، ونسبة حروقه 100%، وحالته العامة سيئة، وجرى تحويله إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، وتوفي متأثرًا بجراحه، وإصابة الثالثة بحروق، في الوجه، والذراعين بنسبة 27%، وجرى تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وبالعرض على اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، كلف العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، رفقة العقيد أحمد سكران، رئيس الفرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه، وقوة من مركز الشرطة، إلى مستشفى دسوق العام، لمتابعة حالة المصابين، فيما جرى الانتقال إلى قرية إبطو محل الواقعة.

وبالفحص والمعاينة، تبين آثار حريق في شقة المدعو "شريف.م"، 38 عامًا، شقيق المصاب الأول والثاني، وزوج المصابة الثالثة، وبسؤال الجيران، وشهود العيان تبين أن هناك خلافات أسرية بينهم، ما دفع الشقيق الثالث صاحب الشقة، بإشعال النيران فيهم عندما تواجدوا فيها.

ألقي القبض على المتهم، وبسؤاله حول الواقعة وسبب ارتكابه إياها من عدمه، أقر بصحتها لوجود خلافات بين شقيقيه، وصلت إلى حد تهديده من شقيقه المتوفى الثاني بقتله، أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية، وأنه سوف يحصل على إجازة من أجل قتله، بسبب إتهامه إياه بوجود علاقة غير شرعية مع زوجته.

وأكد المتهم في اعترافاته لرجال المباحث أنه يوم الواقعة، كان مع صديق له من أبناء القرية، وعلم بوجود شقيقيه المتوفيين في شقته، منتظرين إياه، فظن أنهما حضرا من أجل قتله كما هدده أحدهما، فسارع بإحضار مادة بترولية شديدة الاشتعال "بنزين"، وسكبها في الشقة فأشعل النيران فيها، ما نتج عنه إصابة شقيقيه الذين توفيا متأثرين بإصابتهما، وإصابة زوجته المذكورة.

حًرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم ذكره.