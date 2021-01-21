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وزير قطاع الأعمال: 60 مليار جنيه محفظة الاستثمارات المالية لشركات التأمين

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وزير قطاع الأعمال: 60 مليار جنيه محفظة الاستثمارات المالية لشركات التأمين وزير قطاع الأعمال: 60 مليار جنيه محفظة الاستثمارات المالية لشركات التأمين

مصراوي Masrawy

09:47 م الخميس 21 يناير 2021

مصراوي

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن محفظة الاستثمارات المالية للشركة القابضة بشركتيها " للتأمين ومصر لتأمينات الحياة "، بها ما يزيد على الـ 60 مليار جنيه.

وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان، الخميس: "محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق أحدث تقدم كبير في صناعة التأمينات، بتأسيس شركة لإدارة الأصول المالية لشركات التأمين، وأن أية مخططات لمشروعات التطوير للشركات، دون التطوير الإداري "رمي فلوس في الأرض"، موضحا أن المواطنون هم من يتحملون خسائر وصلت إلى 60 مليار جنيه نتيجة 28 شركة خاسرة

واستطرد: "تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت والمصرية للملاحة، ولم يكن هناك أمل في إصلاحهما".

واختتم: "شركات "المال العام" لابد أن يكون لها مسؤولين عن الإدارة، وهؤلاء المسؤولين لم يمتلكوا الحلول، وأن القانون التجاري في العالم يقول إن العاملين يشاركون في الإدارة من خلال وسيلتين، أن يكون منهم منتخب بغير صوت في مجلس الإدارة، أو من خلال لجنة المديرين تجلس معهم الإدارة للتعرف على مقترحاتهم"

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