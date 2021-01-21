أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

في 5 بنود.. "لجنة انتخابات فرعيات المحامين" تحدد تفاصيل عملية التصويت

Print
في 5 بنود.. "لجنة انتخابات فرعيات المحامين" تحدد تفاصيل عملية التصويت في 5 بنود.. "لجنة انتخابات فرعيات المحامين" تحدد تفاصيل عملية التصويت

مصراوي Masrawy

09:42 م الخميس 21 يناير 2021

كتب مينا غالي

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، والمشكلة من النقيب رجائي عطية، برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، بيانا بشأن اجتماعها أمس الأربعاء، تضمن خمسة بنود بينها ما قررته اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي.

واجتمعت اللجنة المشرفة على الانتخابات ظهر أمس الأربعاء، بمقر النقابة العامة بكامل هيئتها، وناقشت العديد من الموضوعات والتي جاءت كالآتي:

أولاً: الوقوف على كافة الإجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات في مواعيدها، وتبين للجنة أن جميع الإجراءات تسير وفق البرنامج المعد لها، وتم الانتهاء من كافة ما يخص إتمام الانتخابات في مواعيدها.

ثانياً: قررت اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي:

أ- بالنسبة للنقابات التي تضم جزئية واحدة حتى سبع جزئيات، يتم اختبار سبعة أعضاء دون التقيد بأي جزئية.

ب- بالنسبة للنقابات التي تضم أكثر من سبع جزئيات يتم اختيار العدد المطلوب وفقاً لعدد الجزئيات الأكثر من سبعة حسب عدد الجزئيات لكل نقابة.

ج- وضع صندوق بكل لجنة للموافقة من عدمه على الميزانيات لكل نقابة فرعية.

د- في حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر تعلن اللجنة فوز الأقدم قيداً.

ه- الفائز بالتزكية يظل اسمه بورقة إبداء الرأي لكي تعلن اللجنة القضائية فوزه وحتى لو حصل على صوته فقط.

ثالثاً: ضرورة الإشراف القضائي على عملية التصويت وإبداء الرأي والفرز وإعلان النتائج.

رابعاً: ضرورة إجراء الانتخابات في الأماكن المحددة وفقاً لقانون المحاماة وهي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، مقرات النقابات الفرعية.

خامساً: راجعت اللجنة عدد اللجان بالمرحلتين الأولى والثانية وتبين أن أكثر من ثمانين بالمائة من اللجان داخل غرف المحامين بالمحاكم.

وأوضحت اللجنة أنها ستوافي جموع المحامين بكافة التطورات في حينه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية