في 5 بنود.. "لجنة انتخابات فرعيات المحامين" تحدد تفاصيل عملية التصويت

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مصراوي Masrawy

كتب مينا غالي

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، والمشكلة من النقيب رجائي عطية، برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، بيانا بشأن اجتماعها أمس الأربعاء، تضمن خمسة بنود بينها ما قررته اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي.

واجتمعت اللجنة المشرفة على الانتخابات ظهر أمس الأربعاء، بمقر النقابة العامة بكامل هيئتها، وناقشت العديد من الموضوعات والتي جاءت كالآتي:

أولاً: الوقوف على كافة الإجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات في مواعيدها، وتبين للجنة أن جميع الإجراءات تسير وفق البرنامج المعد لها، وتم الانتهاء من كافة ما يخص إتمام الانتخابات في مواعيدها.

ثانياً: قررت اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي:

أ- بالنسبة للنقابات التي تضم جزئية واحدة حتى سبع جزئيات، يتم اختبار سبعة أعضاء دون التقيد بأي جزئية.

ب- بالنسبة للنقابات التي تضم أكثر من سبع جزئيات يتم اختيار العدد المطلوب وفقاً لعدد الجزئيات الأكثر من سبعة حسب عدد الجزئيات لكل نقابة.

ج- وضع صندوق بكل لجنة للموافقة من عدمه على الميزانيات لكل نقابة فرعية.

د- في حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر تعلن اللجنة فوز الأقدم قيداً.

ه- الفائز بالتزكية يظل اسمه بورقة إبداء الرأي لكي تعلن اللجنة القضائية فوزه وحتى لو حصل على صوته فقط.

ثالثاً: ضرورة الإشراف القضائي على عملية التصويت وإبداء الرأي والفرز وإعلان النتائج.

رابعاً: ضرورة إجراء الانتخابات في الأماكن المحددة وفقاً لقانون المحاماة وهي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، مقرات النقابات الفرعية.

خامساً: راجعت اللجنة عدد اللجان بالمرحلتين الأولى والثانية وتبين أن أكثر من ثمانين بالمائة من اللجان داخل غرف المحامين بالمحاكم.

وأوضحت اللجنة أنها ستوافي جموع المحامين بكافة التطورات في حينه.