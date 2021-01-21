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مصراوي Masrawy

تونس - (أ ش أ):

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الخميس، مع السفير المصري لدي تونس إيهاب عبد الحميد، تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية وتدعيم العمل العربي المشترك.

وأشاد الوزير - بحسب بيان الخارجية التونسية - بالمستوى المتميز للعلاقات التونسية المصرية، مؤكدا ضرورة المضي قدما نحو مزيد تطويرها وتنويع مجالات التعاون الثنائي؛ بما يرتقي إلى مستوى الإمكانيات والفرص المتاحة بالبلدين الشقيقين.

وشدد الوزير على أهمية الإعداد المحكم للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما انعقاد اللجنة المشتركة التونسية المصرية أواخر هذا العام، والعمل سويا من أجل تفعيل المبادرات والتوصيات الهادفة إلى تطوير العلاقات الثنائية في عدة مجالات.

كما تطرقت المحادثة لأبرز المستجدات التي تمر بها المنطقة العربية، وما تطرحه من تحديات، وتم التأكيد في هذا السياق، على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا العربية والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في التوصل إلى تسويتها في ضوء عضوية تونس في مجلس الأمن الدولي وباعتبارها صوت العرب داخل هذا الجهاز الأممي.

من جانبه، أبرز السفير المصري حرص بلاده على مزيد تعزيز العلاقات التونسية المصرية وتوثيق أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية استثمار الإمكانيات المتوفرة في البلدين بما من شأنه أن يعزز التعاون الثنائي بين تونس ومصر.