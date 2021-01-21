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بحد أدنى 600 جنيه.. "السياحة" تكشف آخر موعد لتقديم طلبات الإعانة للعاملين بالقطاع

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بحد أدنى 600 جنيه.. "السياحة" تكشف آخر موعد لتقديم طلبات الإعانة للعاملين بالقطاع بحد أدنى 600 جنيه.. "السياحة" تكشف آخر موعد لتقديم طلبات الإعانة للعاملين بالقطاع

مصراوي Masrawy

09:23 م الخميس 21 يناير 2021


كتب - يوسف عفيفي:

أعلن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان، الموافقة على مـد مهلة صرف الإعانات للعاملين بالقطاع السياحي، لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن .

وبحسب بيان اليوم، جاءت الموافقة للمنشآت أو الشركات التي لم يسبق لها التقدم بطلبات صرف من قبل أو لم يتم استيفاء الطلبات السابقة المقدمة منها، وذلك حتى يتسنى لهم صرف الإعانة.

وطالب الاتحاد من الشركات والمنشآت السياحية التي لم يسبق لها التقدم بطلبات صرف الإعانة من صندوق إعانات ً الطوارئ من قبل بتقديم طلب نموذج صرف الدفعة الثانية، واستيفاءات المستندات التي لم تقم باستكمالها.

من جانبها، كشفت غرفة شركات السياحة، أن آخر موعد لاستقبال طلبات الشركات يوم الثلاثاء المقبل 26 يناير الجاري سواء التي سيتم رفعها على موقع الغرفة أو يتم تسليمها باليد.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أكد أن المجلس وافق على صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي تصل إلى 273 مليونا و464 ألفا و540 جنيها، لصالح 124 ألفا و179 عاملا في 1915 منشأة متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا وفى مقدمتها قطاع السياحة.

وأوضح الوزير، أن هذه المبالغ تمثل نسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به، بحد أدنى 600 جنيه، بالمنشآت السياحية التي تقدمت لصرف الدفعات الجديدة من الصندوق.

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