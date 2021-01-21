وحدة الطب النووي بـ"عسير المركزي" تقدم خدماتها لـ30 مستفيدًا خلال شهر

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تستقبل الحالات ويتم تشخيصها وعلاجها بالمستشفى لتوفير عناء السفر للمرضى

قالت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الخميس: إن وحدة الطب النووي بمستشفى عسير المركزي، قدّمت خدماتها لأكثر من 50 حالة، وذلك منذ بدء العمل بها قبل شهر تقريبًا.

وتفصيلًا: أوضحت صحة عسير أن الوحدة تضم طاقمًا طبيًّا متخصصًا؛ حيث يتم استقبال الحالات، وتشخيصها، وعلاجها بالمستشفى؛ مما أسهم - بحمد الله - في الاستغناء عن إحالة الكثير من الحالات على مستشفيات خارج المنطقة، وتوفير عناء السفر على المرضى وذويهم.

ولفتت إلى أن الفئات التي تقدم الوحدة خدماتها لهم هم: مرضى الأورام، والغدد الصماء، وأمراض الكلى، والقلب، والتهابات الجسم المختلفة، وأمراض الكبد والمرارة.مستشفى عسير المركزي عسير صحة عسير وزارة الصحة