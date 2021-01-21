ضبط سيف وخناجر و أقراص مخدرة بالمطار مع راكبين قادمين من فرنسا وأمريكا

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مصراوي Masrawy



كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الخميس، محاولتي تهريب أقراص مخدرة، وأسلحة بيضاء، مع راكبين الأول قادم من فرنسا، والثاني قادم من أمريكا، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معهما .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 800 القادمة من باريس، اشتبه شريف سعيد رئيس اللجنة الجمركية فى راكب مصرى، يحمل 3 حقائب، وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، تحت إشراف محمد أبو الليل مدير الحركة، تبين وجود 34 شريط بريجابالين، و 2 شريط كودايين، و7 شرائط ترامادول، بإجمالي 47 شريطا مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 986 القادمة من نيويورك، اشتبه شريف سعيد رئيس اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية، يحمل 4 حقائب، وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب، تحت إشراف ميلاد رسمى مدير الحركة، تبين وجود سيف، و5 خناجر، وسكين سويس نايف، مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر فوزى العميري مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات بعد العرض على ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.