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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

مصراوي Masrawy

08:51 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، ومائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه من المقرر أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، مع رياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، مشيرة إلى ظهور الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس الغد شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 19 ـ 09 درجة، والإسكندرية بين 18 ـ 11، ومطروح بين 17 ـ 10، وسوهاج بين 21 ـ 06، وقنا بين 22 ـ 08 درجة، وأسوان بين 25 ـ 09 درجات مئوية.

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