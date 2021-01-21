صور.. السيطرة على حريق داخل محل ومخزن في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب في محل تجاري بشارع المدارس وسط مدينة أسوان.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم أول أسوان، باندلاع حريق بمحل تجاري ومخزن مجاور له بشارع المدارس وسط مدينة أسوان.

انتقلت قوات الدفاع المدني، وتمكنت من إخماد النار ومنع امتدادها للمحلات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، بينما التهمت النار محتويات المحل والمخزن.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.