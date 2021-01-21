أحمد نعينع قارئا.. رئيس دينية البرلمان يلقي خطبة الجمعة من مسجد الحسين غدا

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خطبة الجمعة غدا، من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه

وتنقل شاشة القناة الأولي و أثير موجات الإذاعة المصرية، شعائر صلاة الجمعة غدا، من رحاب مسجد مولانا الامام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ويتلو قرآن الجمعة، الدكتور أحمد نعينع.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان "النور في القرآن الكريم".

وطالبت الوزارة، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.