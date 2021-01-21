وزير قطاع الأعمال يكشف أمام البرلمان خسائر شركات النقل البري

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تمتلك ثلاث شركات في مجال النقل البري للركاب، وخمسة لنقل البضائع، واستحوذ اتحاد العاملين على شركات نقل البضائع، مع وجود نسبة للشركة القابضة، إلا إن إدارة تلك الشركات حققت خسائر وتم دعمهم بمبلغ مليار و200 مليون كسلفة.

وتابع خلال كلمته في الجلسة العامة، الخميس :"هنعيد تشغيل تلك الشركات مرة أخرى، واتفقنا مع وزارة النقل لعمل شركات النقل والنقل متعدد الوسائط".

وأشار إلى أن التحديث والتطوير يطال الآن شركات نقل الركاب، وهناك 20 أتوبيسا جديدا، وسيتم ضم الشركات الثلاث ودمجهم، متابعا:"نتطلع أن يدير القطاع الخاص تلك الشركات".

وتابع الوزير:"فيما يخص النقل البحري نمتلك 13 سفينة منها 12 صد وواحدة حاويات، وتم شراء تلك السفن فى أعلى سعر عام 2007، وكان النولون يتراوح من 70 إلى 60 ألف دولار، وبعد الشراء حدثت المشكلة المالية العالمية في عام 2008، وانحدر سعر النولون إلى 30 ألف دولار، ووقعنا شراكة مع بنك مصر، وبدأت الشركة تدر أرباح".

وأزضح:"فيما يخص ملف التجارة الخارجية، نمتلك شركة النصر، ولها 16 فرعا ومركزين في إفريقيا، ونسعى حاليا لدمجها مع شركة مصر للاستيراد والتصدير والأسواق الحرة، وهناك كتالوج إلكتروني للمنتجات بدون مقابل لتفعيل، قدرة مصر للأسواق العالمية من خلال الوسائل الحديثة".