لم يشعر بها المواطنون.. البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 5 درجات شمال دمياط

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الخميس، هزة أرضية بجزيرة قبرص وعلى بعد 430 كم شمال مدينة دمياط.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن وقت حدوث الهزة جاءت في تمام الساعة 4.27 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك بقوة 5.0 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 35.03 شمالا، وخط الطول: 33.51 شرقا، وعلى عمق 50 كم.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عدم ورود أي شعور من بعض المواطنين بها، مشيرا إلى أن الهزة في كريت أحدثت بعض الدمار والخسائر.