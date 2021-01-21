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الأزهر يدين التفجيرين الإرهابيين ببغداد ويدعو للاتحاد وتغليب المصلحة العليا للعراق

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الأزهر يدين التفجيرين الإرهابيين ببغداد ويدعو للاتحاد وتغليب المصلحة العليا للعراق الأزهر يدين التفجيرين الإرهابيين ببغداد ويدعو للاتحاد وتغليب المصلحة العليا للعراق

مصراوي Masrawy

05:29 م الخميس 21 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس؛ ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء.

وجدد الأزهر في بيان له، الخميس، تأكيده على أن هذه الأعمال الإرهابية البغيضة تتنافى وتعاليم الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية، وتستدعي تكاتف كل الفصائل والقوى العراقية على اختلاف مكوناتها وطوائفها؛ لدرء خطر هذا الإرهاب اللعين، وتغليب المصلحة العليا للعراق.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساه للشَّعب العراقي الشقيق في ضحايا هذه العمليات الإرهابية البغيضة، سائلًا الله تعالى أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأنْ يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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