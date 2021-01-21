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مصرع لص سقط من الطابق التاسع خلال سرقة شقة في الدقهلية

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مصرع لص سقط من الطابق التاسع خلال سرقة شقة في الدقهلية مصرع لص سقط من الطابق التاسع خلال سرقة شقة في الدقهلية

مصراوي Masrawy

07:20 م الخميس 21 يناير 2021

الدقهلية-راممحمود:

لقي لص مصرعه أثر سقوطه من الطابق التاسع بأحد العقارات بمنطقة تقسيم "الكوكاكولا" بمدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة تقسيم الكوكاكولا بطلخا بالعثور على جثة شاب إثر سقوطه من الطابق الأخير بأحد العقارات.

انتقل وحدة ضباط مباحث مركز طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونية النقباء أحمد محسن وسعد عبد الله إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "باسم.ع.م" ٣٠ سنة عاطل، إثر سقوطه من الدور التاسع والأخير حيث قام بسرقة عقار فى الدور الرابع، من خلال القفز من عقار مجاور تحت الانشاء وأثناء محاولة نزوله اختل توازنه وسقط من أعلى العقار .

وعثر مع اللص على 4 هواتف محمولة، ومبلغ مالى ٤٠٠٠ جنيه (مسروقات)، بينما كان معه قطعة حشيش ولفافة بانجو، وسبق اتهامه فى ١٠ قضايا.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

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