لـ20 ألف نسمة.. محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجي في أبورديس

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس حتى عام ٢٠٣٢، لتصبح مدينة أبورديس مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية كبوابة سياحة تاريخية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال عرض المخطط اليوم الخميس، على ضرورة الاهتمام بمخاطر مجاري السيول ضمن المخطط الاستراتيجي، ووضع موقع جامعة جنوب سيناء الذي جرى تخصيصه بمدينة أبورديس ضمن المخطط الاستراتيجي.

وأشارت المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ ، إلى أن المخطط الاستراتيجي احتوى على جميع التجمعات البدوية بحي السلام بمدينة أبورديس.

ومن جانبه أكد المهندس كرم معوض، استشاري المشروع، أن التخطيط يستوعب ٢٠٠٠٠ نسمة، ويتيح فرص عمل جديدة.