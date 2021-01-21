أخبار عاجلة

محاكمة 22 متهمًا بقضية "خلية داعش العمرانية".. اليوم -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع 6 أشخاص في تصادم "نقل وملاكي" ببني سويف

Print
مصرع 6 أشخاص في تصادم "نقل وملاكي" ببني سويف مصرع 6 أشخاص في تصادم "نقل وملاكي" ببني سويف

مصراوي Masrawy

05:19 م الخميس 21 يناير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارتين ملاكى ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارة نقل بمقطورة تحمل لوحات معدنية رقم 2691 ه ى ب، و مقطورة 9324 ى ل ج بسيارتين ملاكي إحداهما تحمل لوحات رقم 1697 ى ق ر، والأخرى 326 ب س ص، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية