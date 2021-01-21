مصرع 6 أشخاص في تصادم "نقل وملاكي" ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارتين ملاكى ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارة نقل بمقطورة تحمل لوحات معدنية رقم 2691 ه ى ب، و مقطورة 9324 ى ل ج بسيارتين ملاكي إحداهما تحمل لوحات رقم 1697 ى ق ر، والأخرى 326 ب س ص، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.