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خنقها بـ"إيشارب".. أب يقتل طفلته في الإسكندرية

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خنقها بـ"إيشارب".. أب يقتل طفلته في الإسكندرية خنقها بـ"إيشارب".. أب يقتل طفلته في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

05:14 م الخميس 21 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

تجرد أب من مشاعر الإنسانية، وقتل ابنته ذات الـ 15 عاما، خنقا بـ"إيشارب"، داخل الشقة سكنهما بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، مبررا جريمته بسوء سلوكها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عبد الوهاب، يفيد مقتل طفلة خنقًا داخل شقة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة طفلة تدعى "حنين.م.ح.م"، 15 عاما، ترتدي كامل ملابسها، مسجاة على الأرض، وملفوف حول رقبتها "إيشارب".

وبسؤال الجيران، قرروا أن المدعو "م.ح.م" يعيش رفقة ابنته المذكورة بمفردهما بالشقة محل الحادث بعد انفصاله عن زوجته "والدة الطفلة"، واكتشفوا مقتلها وهروبه.

وبسؤال والدة الطفلة المتوفاة، اتهمت في التحقيقات طليقها والدة الطفلة بقتلها، دون أن تعلم أسباب ارتكابه جريمته.

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة الإسعاف في كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن ضباط المباحث من تتبع خط سير الأب المتهم، وتحديد مكان اختبائه، وجرى ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة، لسوء سلوكها واعتيادها ترك المسكن.

تحرر المحضر رقم ١٣٧٢ لسنة ٢٠٢١، بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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