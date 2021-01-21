وزير قطاع الأعمال: 48 شركة بتخسر وبعضها لا أمل في إصلاحه

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن هناك نحو 120 شركة قطاع أعمال، منها 48 شركة خاسرة، والباقي تحقق أرباحا.

وقال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أمام جلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال عرض بيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، أن هناك خطة كاملة لمحو خسائر شركات القطاع والنهوض بها، ما عدا بعض الشركات التي لا أمل في إصلاحها: "أي فلوس يتم ضخها لن تكون في مكانها وإنما في الأرض".

وأضاف أنه يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام.

وأوضح أنه تم تسوية مستحقات مع بعض الجهات الحكومية، حيث تم توقيع تسويات مالية بقيمة 33 مليار جنيه على الشركات التابعة، وذلك للتحرر من عداد الفوائد الذي يزيد كل يوم، وبالتالي استفادت تلك الجهات أيضًا.​