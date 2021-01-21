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تجمع مكة الصحي يفتتح مركز أورام الأطفال بمستشفى الولادة

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ضمن خطط التحول المؤسسي ولتوفير الرعاية الصحية المتكاملة

تجمع مكة الصحي يفتتح مركز أورام الأطفال بمستشفى الولادة

افتتح الرئيس التنفيذي في تجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور ديلشد علي عباس اليوم الخميس مركز أورام الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ضمن خطط التحول المؤسسي، ولتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.

ويسهم المركز في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الأورام الأطفال من عمر الولادة وحتى ١٤ عامًا، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة وتوفير كادر طبي ومساعد مؤهلين على درجة عالية من الكفاءة.

وعقب الافتتاح قام المدير التنفيذي بجولة على المركز اطلع على الخدمات والإمكانيات المتوفرة التي يقدمها مركز الأورام من تدخل وعلاج مبكر، وعمل برامج للتدريب، إضافة إلى تعريف الأسرة بطبيعة المرض، وطرق التعامل معه.

ونوه الدكتور ديلشد بالجهود المبذولة لافتتاح مركز الأورام والذي سيسهم في متابعة وعلاج المصابين من الأطفال مقدمًا جزيل شكره وتقديره لجميع القائمين على المركز والعاملين به.

وبين المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي أن ولادة مكة من أوائل المستشفيات المتميزة، كونها أحد المؤسسات الصحية المتخصصة بأمراض الأطفال في المنطقة. لافتاً إلى سعي إدارة المستشفى لتحقيق الهدف المنشود من هذه الخدمات التي تعود بالنفع على المرضى والمراجعين وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية.

من جهة أخرى شكر رئيس مركز أورام الأطفال الدكتور حسن مسملي حكومتنا الرشيدة على دعمهم اللامحدود لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، حيث يوجد 50 طفلًا سنوياً يشخصون بأورام الأطفال، سائلاً المولى عز وجل أن يخفف على المرضى الأطفال معاناتهم.

تجمع مكة الصحي يفتتح مركز أورام الأطفال بمستشفى الولادة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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