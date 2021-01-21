أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": الاستمطار الوطني يستهدف زيادة الهاطل بمعدل يصل لـ20%

Print
"الأرصاد": الاستمطار الوطني يستهدف زيادة الهاطل بمعدل يصل لـ20% "الأرصاد": الاستمطار الوطني يستهدف زيادة الهاطل بمعدل يصل لـ20%
البرنامج يهدف إلى التخفيف من آثار العواصف الترابية ومكافحة التصحر

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن مبادرة الاستمطار الوطني تستهدف زيادة الهاطل المطري على المملكة بشكل عام، وعلى المنطقة الجنوبية الغربية بنسبة تتراوح من 5% إلى 20%.

ويهدف البرنامج إلى زيادة هطول الأمطار؛ لأن انخفاض معدلها عن الطبيعي يؤدي إلى الجفاف الذي يؤثر بشكل مباشر على المنظومة البيئية.

وقال المركز: في الـ11 من فبراير 2020، وافق مجلس الوزراء على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة، وهو تحفيز السحب الممطرة بمحفزات خاصة تساعد في هطول الأمطار؛ بهدف التخفيف من آثار العواصف الترابية ومكافحة التصحر، والحد من مخاطر الجفاف. وزيادة المساحات الرعوية الخضراء وتنشيط السياحة.

وأضاف: خاضت المملكة عدة تجارب في هذا المجال كانت أولاها في عام 1986م فوق منطقة عسير، ثم توسعت التجارب لتشمل: (عسير، والباحة، والطائف، والرياض، وحائل، والقصيم) خلال الفترة من 2004 وحتى 2009، وخلصت النتائج إلى أن سحب المنطقة الجنوبية الغربية واعدة في برنامج الاستمطار.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

شبكة عيون الإخبارية